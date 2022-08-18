「元宇宙」（Metaverse），成為2021年最轟動、吸引最多眼球的熱門話題，世界各大科技龍頭紛紛搶先進入了這一條元宇宙的賽道裡，不久前，首個元宇宙國際標準聯盟正式成立，這個名為「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standards Forum）的組織則是由全球數十家科技行業巨頭組成，包括Meta、Microsoft 、微軟、Epic Games、Adobe、NVIDIA、高通、阿里巴巴、Sony、Unity 等共同組成，如上述可見，產業領域跨度很大。該組織成立的目的是就構建開放元宇宙所需的互操作性標準進行全行業合作，未來將探討缺乏互操作性阻礙元宇宙部署的原因，以及如何協調和加速標準開發組織 (SDO) 定義並推動元宇宙標準制定相關的工作。聯盟的參與者涵蓋了全球最大的互聯網企業、晶片製造商以及遊戲公司，還包括萬維網聯盟 (W3C) 等成熟的標準制定機構。

而元宇宙產業所涉及範圍之廣，而其中不論是從早期的區塊鏈、到例如比特幣或是乙太幣等的加密貨幣、一直到NFT的話題，更是從2021年開始延燒，而NFT的發展更是時下年輕人看好的未來發展趨勢，不僅僅是年輕人在跟風潮流，更多的知名藝人、網路紅人及知名IP也都搶搭這波NFT的快速列車，發行屬於自己的NFT。就現在的趨勢來看，「元宇宙」是一個必然會發生，而且將成為下個世代主流網路社群商機的重大趨勢。

伴隨著元宇宙Metaverse的概念興起，推動著時報獎組委會，把數字藝術帶進生活的決心，於是誕生了“DS全球數字藝術獎 ”。該獎項旨在建立WEB 3.0元宇宙產業發展平臺，透過國際賽事，孵化數字藝術，發掘及培養優秀的產業人才。鼓勵有志投入元宇宙發展的人士，實現創作自由，創意自由。與組委會一同打造元宇宙的新未來。

而關於DIGISOUL數字精神，組委會則表示，在人類演化的過程中，每一個時代都有不同形式的藝術浪潮和偉大創作。那股經典的力量就像是藝術的靈魂，像一個巨大的能量，貫穿至每個時代、每位創作者、每個藝術品。WEB 3.0的浪潮裏，在元宇宙理性思惟邏輯架構的演算法之下，原本冰冷的數字環境，什麼是動人的力量？數字藝術的靈魂是什麼？從何傳承？如何創新？DIGI SOUL 數字靈魂，是我們在溝通本次活動的主要精神，在數字藝術創作中，作品是不是有靈魂，這是最珍貴的，你的藝術創作必須是有靈魂、有情感的!我們將透過不同精靈的演示方式，喚醒創作者，找到數字作品動人的力量，我們在尋找數字靈魂夥伴 DIGI SOUL。

【2022DS全球數位藝術獎】由中華民國全國工業總會指導，旺旺中時媒體集團主辦，中華文創發展協會、技嘉科技、VEVEVERSE、easyNFTwallet協辦，金犢獎組委會、金手指獎組委會承辦，徵件期限自即日起至10月20日止，總獎金高達70萬元，所有參賽作品均可角逐最大獎15萬元，參賽主題分為兩大主題，主題一為未來設計師的宇宙重啟計畫，主題二為看見東方美原創NFT圖像，作品形式更是涵括了繪畫、插畫、IP設計、數位雕塑、數位影像以及元宇宙數位資產創作等不同面向進行徵集。此外，組委會還規劃了一系列的相關活動，包括數位創作公益公開課、元宇宙趨勢論壇、入圍者NFT上市工作坊，作品人氣票選、全球巡展等相關活動，皆歡迎有志者共襄盛舉。相關訊息可至https://digisoulmetaverse.com/中進行了解。