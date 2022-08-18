就算有著棉花糖般的身形也能夠打造時尚姿態，日本大咖流量女星渡邊直美，在大家的既定印象中是屬於棉花糖女孩，不過她的身材從未被侷限，渡邊直美與日本設計大師吉田ユニ合作過無數次，每次的照片都能夠驚艷到大家，吉田ユニ以渡邊直美的身材特色為設計，讓她以原始體態演繹各式美食，最新的壽司系列更是獲的好評，也讓大家看到時尚不應該被身材所限制。

說到渡邊直美大家一定不陌生，她以搞笑個性和可愛的外表被大家所喜愛，而在此次的食物照片中，她也以自己圓滾的身材為特色，將自己整個人變成一個壽司捲，逼真卻又時尚的模樣讓大家驚豔。

而此次為渡邊直美打造壽司捲系列的設計師，就是大名鼎鼎的日本廣告界的女魔頭吉田ユニ，吉田ユニ善於打造趣味性十足，且最能讓大眾眼前為之一亮的廣告作品，此次在渡邊直美的壽司系列照中，她將渡邊直美的頭髮和全身到腳都以白色亮相，打造出壽司米白色的視覺效果，而在配料的小黃瓜、紅蘿蔔和鮭魚卵等食材，則是以橘子和玫瑰花來營造。

渡邊直美曾和吉田ユニ提過，表示自己最愛的兩件事就是美食和時尚，而吉田ユニ也將此話記在心中，替渡邊直美打造一系列的美食時尚照，除了此次的人體壽司系列外，過去兩人也曾合作過頭壽司捲髮型，吉田ユニ將渡邊直美的頭髮捲成一捲一捲的壽司，甚至還有墨西哥捲餅造型，逼真的模樣也讓眾人佩服兩人的時尚美感。