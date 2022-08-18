今年2月成軍的高苑工商女籃隊，是2022花蓮菁英盃全國籃球錦標賽HBL全國高中女子甲組較令人陌生的隊伍，不過球隊其實是新竹縣東泰高中女籃為主體，再加入新球員的隊伍，希望可以透過暑期盃賽累積經驗，在新學年HBL賽季挑戰自我。

高苑工商女籃隊教練翟詣雯透露，東泰高中女籃隊因為學校政策關係解散，後來得知高苑工商有意成立女籃隊，接洽後球隊在高雄「復活」，隊員組成高一到高三都有，只是目前經驗、臨場穩定度和其他北部勁旅相比還待加強。

高苑工商女籃隊長連予淨新學年升上高三，提到球衣上的隊名從東泰高中變成高苑工商，她說：「聽到球隊解散一開始有點不知所措，不過教練告訴我們高苑要辦球隊，問大家想不想去，我想既然是高中最後一年，就一起拚一下。」

翟詣雯補充，雖然精英盃之前在彰化基層訓練站拿下冠軍，讓球隊增加不少信心，也知道缺乏的缺點，同時提醒球員不能以這座小型賽事冠軍滿足，菁英盃後還有長耀盃、基隆基層訓練站兩賽事磨練，希望在HBL新學年賽季資格賽累積更多能量，朝8強目標努力。

為了替女籃隊加油，高苑工商董事長余政憲特地到花蓮鼓勵女將，期待能和男籃隊一起，擦亮高苑工商籃球隊招牌。

高苑工商董事長余政憲（中）特地從高雄到花蓮，為參加菁英盃籃球賽的女籃隊加油。（陳筱琳攝）