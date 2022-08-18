財政部表示，有關財政部蘇部長接受專訪說明上任4年以來還債約3700億元，係指107年度至110年度中央政府總預算原編列債務舉借數未舉借，且編列債務還本數均如期償還並再增加還本，各年度分別實質償還債務792億元、885億元、850億元及1200億元，4年合計實質還債超過3700億元，並無媒體所稱數字遊戲情事。

在全民共同努力下，於國家稅收有餘裕時，財政部適時辦理增加償還債務，並管控債務，使中央政府一年以上債務未償餘額占前三年度GDP平均數比率也自101年底之36.34%下降至110年底之30.01%，提升財政韌性，讓國家面對新冠肺炎疫情等衝擊有足夠能量因應。

財政部說明國債鐘數據係中央政府總預算及特別預算之長期債務與短期債務合計數，其中短期債務之舉借係為因應短期庫款收支調度；長期債務增加則主要係為因應全球性肺炎疫情，支應各部會防治、紓困經費及提振景氣資金需求。查國債鐘平均每人負擔已自本(111)年6月26.7萬元，預估8月底下降至25.1萬元。另本年度總預算編列債務還本960億元已全數執行完畢，並將視整體財政情況及歲入執行情形適時增加還本。

財政部進一步表示，我國財政管理成效獲國際信用評等公司肯定，110年惠譽、穆迪及標準普爾等三大信評機構將我國信用評等調升或給予正向評價，其中標準普爾復於本年4月再次調升我國主權信用評等，渠等均肯定我國致力於審慎財政及債務管理，遵守財政紀律。