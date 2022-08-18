群創(3481)今天召開線上法人說明會，董事長洪進揚指出，雖然今年NB雜音頻傳，市場持保守悲觀看法，但他認為，未來2023年下半年到2024年將帶動一波換機潮；總經理楊柱祥也指出，其實庫存經歷時間去化，後續在軟硬體升級帶動，加上資安、遠端、商務、家庭娛樂整合的新型態所出現的商機，NB市場不必過度悲觀，明年下半年NB市場審慎樂觀。

洪進揚表示，筆電市場去年有很好的行情，但去年海運物流不順，今年通路庫存偏高，現況是價格及量都比較遲緩，但經過庫存調整期，明年下半年有望迎來換機潮，不必過度悲觀。

楊柱祥指出，上半年NB整機庫存量到高峰，超過16周，隨著第三季、第四季傳統旺季返校及歐美假期，陸續去化庫存，庫存水位將回到健康。而舊版筆電作業系統部分版本將在今年5月停止支援，後續將強制更新，以及企業對網路資安的需求上升，軟硬體技術搭配，都是刺激明年筆電市場回升的因素。

車用面板方面，洪進揚指出，2020年群創第二季車用占比6％，今年第二季占比接近12％，車用不是只是面積擴大，而智能車的出現，讓商機大幅成長。

楊柱祥補充說明，傳統的顯示裝置將無法完全滿足未來智慧車艙及數位化資訊整合的需求，將為車用顯示面板帶來新的成長動能。群創20吋以上一體化車用面板產品單價與同尺寸傳統獨立車用面板相比，達3倍以上，未來預期佔群創車用產品營收5成以上。