特力(2908)集團特力屋首度進駐金門開設第2間離島門市，也是全台第32間社區店，全新成立「特力屋金門太湖店」。

受惠國旅復甦，金門縣旅宿觀光產業發展熱絡，加上跨海大橋將於10月通車帶動房市交易表現等，持續推升在地居家裝修及DIY商品需求，居家修繕通路領導品牌特力屋再度締造里程碑，繼2021年澎湖馬公店開幕後，特力屋首度進駐金門開設第2間離島門市，也是全台第32間社區店，全新成立「特力屋金門太湖店」；賣場位於金門最大免稅商店「昇恆昌金湖廣場」4樓，150餘坪空間具備齊全商品線，販售種類與價格均與台灣本島一致，從居家修繕耗材、專業調漆塗料、廚房衛浴配件等應有盡有；還有貼心亮點服務：油漆免費電腦調色、工具租借、專業師傅駐店免費諮詢、小物免費載運到家！

特力屋總經理張(柏)青表示，特力屋深耕台灣20餘年，為顧客實現幸福家園的理念與堅持不曾改變，積極傾聽顧客需求，持續深入各縣市開展社區店，因地制宜提供各式豐富齊全商品與專業服務體驗。繼2021年設立澎湖馬公店開創亮眼佳績，此次進駐金門再次寫下居家零售產業歷史新頁，也期望持續帶給離島顧客最佳居家裝潢修繕解決方案！

看好金門縣發展潛力，金門太湖店獨家引進近百項國際知名品牌商品，例如「BLACK+DECKER電動手工具」、「BRAVAT衛浴精品系列」等品牌皆首次登陸金門獨家開賣；同時提供各項專業貼心服務，像是油漆免費電腦調色，逾千種色彩十分鐘就能精準完成，或是水電類單品安裝等，讓消費者無後顧之憂。