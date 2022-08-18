面板大廠群創（3481）今日舉行法說會，公司指出，中國擴大限電，導致當地面板廠減產，大尺寸32吋產能減少約3成，而群創產能在台灣，此狀況有利加速去化庫存，第四季拉升產能利用率，歐美返校、黑色星期五、聖誕節等促銷也有利終端銷售，但真正的轉機要到明年農曆年後、為下半年換機潮做準備。

群創是全球筆電面板排名第二大供應商，公司指出，今年底是營運谷底、明年開始恢復成長。目前有「需求」、「氣溫」兩個因素影響整體產業，需求疲弱，導致現貨價格低於生產成本，第二季產能利用率9成，目前預估今年下半年產能利用率約5~7成。

儘管大環境不理想，群創仍維持260億元資本支出，公司表示持續研發，電子紙、元宇宙、光固型等新應用加值既有產能，如質量輕、耐高溫、耐衝擊、可彎曲的薄玻璃面板已經有成果，且自動製造因此良率高，大幅領先業界；車用面板對營收貢獻也來到11％以上。