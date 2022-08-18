日本賽車皇后近藤雅（Miyabi Kondo）從小學習舞蹈，放棄跳舞之後開始做模特兒，2015年時出道，在2021-2022年的賽季中獲選為年度賽車皇后，是日本歷史上兩次獲得年度賽車皇后殊榮的第一人，這使她被封為賽車皇后界的女王，近藤雅近日擔任棒球比賽的開球嘉賓，一身紅色小洋裝十分性感，令日本網友暴動：「太辣了！」

近藤雅昨（17日）擔任西武獅主場的開球嘉賓，她身穿紅色套裝，短版上衣露出中間的小蠻腰和大片香肩，修長美腿更是讓人印象深刻，她奔向投手丘，外貌令人驚艷，近藤雅舉起雙手奮力一投，球落在本壘板附近，正好彈進補手的手套中，順利完成開球儀式，她露出燦爛笑容，下場時不忘對著球迷們揮手致意，這段開球過程讓許多日本網友驚呼「太辣了！投出好球！」、「好可愛」、「很性感」。

近藤雅今年29歲，擁有甜美臉蛋與C級上圍，身高有170公分，身型十分高挑修長，在推特擁有75萬粉絲追蹤，這次為家鄉的西武獅開球，是她的夢想清單之一，不少粉絲在推特上恭喜她，為她成功圓夢感到開心。近藤雅事後也在Instagram發文分享心情：「我的夢想成真了！我很緊張，但這很有趣！感謝大家一直以來的支持」。

近藤雅在上場前曾花時間到棒球場練習如何投球，她將一頭長髮綁起，身上穿著休閒的短褲和寬鬆上衣，露出大長腿，她左手套著棒球手套，右手抓著棒球往前投，卻沒有真的投出去，旁邊似乎還有人指導姿勢，可見對開球活動非常用心。