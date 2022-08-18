三視多媒體網路股份有限公司聲明函。（三視提供）

名導侯孝賢監製、電影美術大師黃文英首度執導電影長片作品《車頂上的玄天上帝》（暫名）集合林依晨、周渝民、阮經天、張孝全超強卡司陣容，日前還風光入選威尼斯創投市場展，怎料近日卻傳出欠薪，知名微縮模型藝術家鄭鴻展昨（18日）在臉書發文喊：「台灣史上第一樁微縮模型製作欠債事件的電影官司即將上演！」並標註監製侯孝賢、導演黃文英「我們法院見」，對此，製作方三視多媒體網路股份有限公司也發出聲明函回覆。

鄭鴻展表示自己為該片自組了8人團隊來製作，且本人也花三個月每天工作12個小時，怎料把完成品交給劇組後，對方用各種理由包括模型有問題等等，尚有35％的款項未支付，「最後確實說預算超支沒錢給我了，正在找金主，其中包括嘉義市政府和其他管道，我能理解電影界的這種狀況，也好意的說那給我一張新的合約吧，我也不用一直問，但打死不簽」，昨日監製直接還打電話表示導演說「沒心情跟我對話」，最後只留了一句話「反正有錢我們會給你」，態度讓鄭鴻展相當不滿，才因此決定發文。

三視多媒體網路股份有限公司在聲明中寫道「影片中為如實呈現嘉義古城的原始風貌，在影片等備拍攝階段，曾商請物外不遷室內裝修設計有限公司負責人鄭鴻展老師設計製作嘉義火車站、噴水池、周邊建築街道及人文景物等微縮模型並簽約執行，迄今己支付三分之二之製作費。孰知鄭老師延遲交件，且提出之模型比例不合，驗收不通過，無法供影片拍攝使用製片奥導演曾多次要求修改但未果，目前在後製階段，劇組皆感困擾」。

接著強調，「模型事件純係雙方對於後續成品未盡如意立場不同所致，並無欠債不還之情事，希望雙方誠意溝通，避免發展成為網路惡性攻訐之結果」，最後表示「為避免浪費社會資源，所有相關問題皆以此聲明為主，不另作回應」。