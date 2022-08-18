警政監廖國政(中)、豐原分局長劉安杰(左4)、義警大隊長沈傳欽(右4)、民防副大隊長王世隆(左1)與獲頒績優人員合照。（警方提供）

「給認真的人掌聲，就是為社會點燈！」台中市政府警察局豐原分局於18日下午舉辦「111年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員」頒獎典禮，表彰及鼓勵民防、義警人員常年熱心公益、犧牲奉獻精神。豐原警分局長劉安杰說，希望藉此表揚活動，引起社會共鳴喚起熱心公益，傳達民力善行，關懷鄉里的精神。

台中市政府警察局警政監廖國政特代表市長盧秀燕到場，頒發績優民防、義警人員共計38人，並轉頒內政部部長獎予民防、義警人員共計13人；部長獎13人都是投入民防、義警工作達20年以上，這種服務精神值得讚許，對他們無怨無悔協助警方維護治安特別予以感謝。

劉安杰表示，該分局轄區內全般刑案、詐欺、毒品案件發生件數均逐年減少，破獲件數亦逐年上升，治安滿意度大大的提高，除本分局同仁的努力外，也有民防、義警人員的辛苦協助。

例如去年義警豐原中隊豐原分隊副小隊長劉采鈞、隊員劉孟真擔服110年11月6日20時至22時協勤勤務，巡簽豐原區三民路95號（上海商業銀行）時發現一名婦女邊講手機邊操作ATM提款機，欲匯款給他人，察覺有異，好意提醒不要亂匯款給陌生人，同時聯繫豐原派出所到場關心，成功阻止婦女受騙匯款。

劉安杰指出，在民防、義警弟兄通力協助下，使豐原分局轄區（豐原、神岡地區）治安更加穩定，打造安全優質的居家環境及無憂無懼的生活空間，感謝協勤人員本著服務社會、無怨無悔付出的精神，並希望協勤弟兄出勤時，能夠注意本身的安全。

另「111年地方公職人員選舉治安維護工作」提示重中之重在落實選舉安全維護、強化查賄制暴及打擊詐欺等全般治安重點工作。並要求警方及協勤民力謹守「依法行政、行政中立」的原則，全力以赴，選舉前做好各項整備工作，選舉中落實選舉活動安全維護，選舉後防止事故發生，務使選舉工作順利進行，圓滿達成任務。