富邦悍將洋投羅力成為「本土球員」只差5天，其他球隊也開始對他產生興趣，不過羅力今年9月就要滿38歲，樂天桃猿曾豪駒不諱言，年齡當然會是考量重點，「如果他的能力能可展現在成績上，還是會有機會想把他簽過來，但最終還是要與球團商議。」

羅力從2012年來台效力Lamigo桃猿，2014年轉赴韓職發展1年後又回歸中職，改披義大犀牛（富邦悍將前身）戰袍，至今一待就是8年多，今年他因合約敲定較晚，直到6月4日升上一軍，登錄天數已經76天，8月23日滿81天，將達成9年一軍年資規定。

過去在Lamigo時期曾跟羅力當過隊友的曾豪駒，談到前隊友也是滿滿誇讚，尤其昨天羅力完美壓制「暴力猿」打線，「他是很有經驗又聰明的投手，昨天投球跟上一場配球有改變，每一場比賽間只要有不好就會馬上做修正。」

曾總還指出羅力的優勢，控球很穩定、變化球也很犀利，每種球種都能夠搶好球數，容易讓人打不好或是揮空，「雖然他現在的指叉球犀利度不像過往，但角度還是有，且不會犯同樣的錯誤，就算球速沒有過往那麼快，也是仍靠著控球讓打者打不好、節省用球數。」