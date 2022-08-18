新冠肺炎疫情衝擊公共運輸，公路及市區客運因旅運需求減少而大幅減班，導致駕駛流失嚴重，交通部5月與客運業界座談後，承諾協助業者改善人力缺口問題。公路總局今宣布，8月20日起在全國巡迴辦理6場大客車駕駛招募，而政府除補助訓練費用，對任職滿6個月及1年者再發各3萬元的留才補助，每人最多可獲近10萬元補助。

公路總局曾於2019至2020年間推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，補助駕駛訓練、駕訓期間生活津貼及穩定就業獎勵金，協助業者招募1158人，因此今年度續推「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，自8月20日起在全國巡迴辦理6場大客車駕駛招募活動，首場從嘉義市出發，邀集當地10家客運業者參加。

公路總局表示，今年8月20日至12月31日，凡是前半年未在本國境內擔任大客車駕駛的民眾，應徵錄用擔任公路或市區客運駕駛，任職滿3個月即給予駕駛訓練費用，包括小客車逕升大客車最高1萬4500元、大貨車升大客車最高1萬3500元，

生活津貼部分，小客車逕升大客車8周，政府及業者各負擔2萬3800元；大貨車升大客車5周，政府及業者各負擔1萬4875元。若任職滿6個月及1年，再發給各3萬元的留才補助，總計每人可獲政府補助近10萬元。

公路總局指出，任職滿1年的留才補助是今年加碼提供，希望能儘速緩解現階段業界面臨的缺員問題，但長期仍將輔導業者改善勞動條件、提升薪資待遇，讓駕駛員都能久任。也希望有意擔任客運駕駛的民眾，把握這4個多月的機會應徵，別錯過優渥的補助機會。