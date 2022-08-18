柬埔寨詐騙事件頻傳，曾多次拍片踢爆詐騙內幕的YouTuber「好棒Bump」，因為一次救人事件槓上外交部。社運人士薛舜文質疑Bump沒讀大學，「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？」不過被認為是學歷羞辱、外貌羞辱，引發大批網友抨擊。

薛舜文在個人臉書發文表示，她認為Bump對正義的理解很淺薄低能，「學歷應該是社會大學吧」，並指出Bump過去曾有蕩婦羞辱、惡整外送員等爭議，「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？吳釗燮光憑一個膝蓋骨，對台灣的貢獻都比他多」。

不過有網友在PTT指出，「一篇貼文同時進行了學歷羞辱和外貌羞辱」，認為Bump以前確實做錯事，但和如今他努力進行柬埔寨救援沒有任何關係，「就事論事，我相信有基本良知的人，都會認可Bump在防堵柬埔寨這件事上，確實做出了一定程度的貢獻」。

對此，許多網友紛紛回應，「有救到人、遏止詐騙，都是事實啊」、「歡迎Bump蒐證提告」、「希望Bump持續有熱情，撐過這次風波」、「罵人先羞辱外表，這很幼稚」、「就是有人長那麼大還不會就事論事，真的可悲」、「網紅救人是事實，網紅拍過白目影片也是事實，但不能因為以前白目就全面否定救人的行為啊」。目前薛舜文疑似刪文或是更改貼文權限，並關閉公開留言權限。