立委蔡適應表示，若當選市長會持續推動基隆成為最重要的海洋之都。（陳彩玲攝）

基隆市政府規畫於28日舉辦「潮境海灣節」，睽違2年帆船賽事「基隆嶼繞島賽」重磅回歸。（陳彩玲攝）

基隆市政府規畫於28日舉辦「潮境海灣節」，睽違2年帆船賽事「基隆嶼繞島賽」重磅回歸，搭配搖滾音樂祭、海鮮啤酒節等活動，帶領民眾感受到海洋的魅力。產發處表示，參加者姓名中有「帆」同音、同字者，即可享有限定漂浮啤酒一杯。

市府今日上午在碧砂漁港舉行活動記者會，由產發處長黃健峰、立委蔡適應、議員童子瑋等人到場，共同為活動揭開序幕。黃健峰表示，今年活動著重在潮海洋、潮漁村及潮音樂3大主軸；其中，「潮海洋」推出無動力水上運動，包含帆船、立槳、獨木舟，學習海洋知識；「潮漁村」則以海洋文化體驗為主軸，帶民眾走進漁村發掘漁村故事。

蔡適應說，潮境海灣節已舉辦5屆，去年因疫情停辦、今年再次辦理，推薦外地朋友，到基隆感受獨特的海洋風光和特色美食，他提及，今年參選基隆市長，若當選會持續推動基隆成為最重要的海洋之都。

產發處指出，今年基隆潮境海灣節「潮音樂」系列，以《帆•不凡》為主題，結合帆船賽、海鮮啤酒節，今年演出卡司有怕胖團、拍謝少年、神棍樂團、無妄合作社、夕陽武士、拾參羊樂團及殺時間樂隊，搖滾樂團輪番登場，現場還有山海市集，串聯山海美味及文創產品展售。

產發處提及，潮搖滾音樂會將在28日下午1點開唱，結合基隆區漁會與業者推出限定美食「南洋石花凍」，以及瑪陵休閒農業區「海味草仔粿」，這次活動特別邀請姓名中有與「帆」同音或同字者，參加即可享有限定漂浮啤酒一杯。