俄羅斯大幅削減北溪一號對歐天然氣供應，德國為因應即將來臨的冬季，正極力填充天然氣儲備。但德國聯邦網路局局長穆勒（Klaus Mueller）示警，一旦俄羅斯完全斷供天然氣，德國的天然氣只能滿足兩個月半的需求。
外媒報導，德國天然氣儲備填充進度目前已達77%，超前進度兩周，不過穆勒表示，若俄羅斯斷供天然氣，即便天然氣儲備填充在11月成功達到95%，也只能支撐暖氣和工業設施運作約兩個月到兩個半月的時間。
穆勒說，雖然目前天然氣儲備進度超前，但並不代表可以歇口氣，反而應該更加努力。由於秋季可能比往常更冷，能源供應也可能加劇中斷，達成政府設立10月儲備85%的目標具挑戰性，且一些設施可能需要花更久的時間填充，導致11月95%的儲備目標也有大概率無法實現。
穆勒表示，即便是供需穩定的狀況，他也無法保證11月天然氣儲備能達到95%的預期，最好的情況，有四分之三的設施能達成填充目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。