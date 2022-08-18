俄羅斯大幅削減北溪一號對歐天然氣供應，德國為因應即將來臨的冬季，正極力填充天然氣儲備。但德國聯邦網路局局長穆勒（Klaus Mueller）示警，一旦俄羅斯完全斷供天然氣，德國的天然氣只能滿足兩個月半的需求。

外媒報導，德國天然氣儲備填充進度目前已達77%，超前進度兩周，不過穆勒表示，若俄羅斯斷供天然氣，即便天然氣儲備填充在11月成功達到95%，也只能支撐暖氣和工業設施運作約兩個月到兩個半月的時間。

穆勒說，雖然目前天然氣儲備進度超前，但並不代表可以歇口氣，反而應該更加努力。由於秋季可能比往常更冷，能源供應也可能加劇中斷，達成政府設立10月儲備85%的目標具挑戰性，且一些設施可能需要花更久的時間填充，導致11月95%的儲備目標也有大概率無法實現。

穆勒表示，即便是供需穩定的狀況，他也無法保證11月天然氣儲備能達到95%的預期，最好的情況，有四分之三的設施能達成填充目標。