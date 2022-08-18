國人被誘騙赴柬埔寨人口販運案頻傳，警政署長黃明昭18日拜會檢察總長邢泰釗，檢警達成全面清查出境赴柬埔寨等地區人士，如有可疑線索，儘速釐清案情，並加強「掃黑工作執行小組」掃蕩不法幫派、人蛇集團犯罪組織，提升相關案件偵查效能等2大共識。最高檢表示警政署已設有檢舉專線，並提供檢舉獎金，呼籲涉案人自首或提供資料予檢警。

最高檢及警政署共識如下：1.全面清查出境赴柬埔寨等地區人士，如有可疑線索儘速釐清案情。警察機關正全面清查近2年前往柬埔寨、緬甸等地之國人是否有失聯或逾期未返國者，如有可疑線索，儘速釐清待救援之被害國人年籍並查明護照號碼及英文姓名。

2.加強「掃黑工作執行小組」掃蕩不法幫派、人蛇集團犯罪組織，提升相關案件之偵查效能，具體偵查作為。

最高檢將請各地檢署會同各縣市警察局，清查轄區內不法幫派是否涉及誘騙國人出國的人口販運情事，如有具體事證，立即依違反組織犯罪條例報請地檢署指揮偵辦。

最高檢署要求各地檢署專責專股偵辦這類海外人口販運案件，指派主任檢察官成立專案小組速查，必要時依法聲押，起訴時並具體求處從重量刑。最高檢並請警方與相關航空公司合作，調查旅行社相關資料，就可疑線索主動展開調查。

最高檢表示，涉案的人蛇集團及詐團成員自首或於偵查中自白，並提供資料，協助檢警破案，可減輕或免除其刑。警政署已設立檢舉專線，並將提供檢舉獎金。