《網路溫度計》2014年首次推出「選戰溫度計」，更在2018年縣市長選舉中，百分百精準預測六都市長當選結果。如果今天就投票，結果會是如何？根據「2022選戰溫度計」最新當選預測顯示，在全台22縣市，國民黨將拿下17縣市，民進黨拿下5縣市。

在六都之戰，「2022選戰溫度計」預測，國民黨拿下台北市、新北市、桃園市和台中市，民進黨贏得台南市和高雄市，包括台北市和桃園市皆可能變天。

從「選戰溫度計」最新當選預測分析，雖然在台北市，國民黨勝出，不過市長參選人蔣萬安僅領先民進黨參選人陳時中2.9%；在桃園市，國民黨籍參選人張善政領先民進黨籍參選人鄭運鵬3.5%，雙方呈現激烈交戰。

《網路溫度計》指出，多年來持續透過網路爬文技術取得巨量資料，並利用語意情緒分析，產出網路大數據，在2014年九合一選舉首度推出「選戰溫度計」；2018年縣市長選舉中，精準預測六都市長當選結果。今年也與多家媒體及入口網站Yahoo!奇摩進行內容合作，提供最新數據。