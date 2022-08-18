雲林縣警察局查獲的安非他命加K他命毒咖啡包則仿製知名跨國咖啡品牌的包裝，但手法及粗糙。（周麗蘭攝）

雲林縣警局七月配合警政署肅毒、肅槍、掃黑勤務，查獲販毒案34件、36人，起出500多包安非他命毒加K他命毒咖啡包，外包裝仿照知名連鎖咖啡圖案，每包約以數百元價格售出。

縣警局行大隊長曾順光指出，為確保地方公職人員選舉順利進行，防止暴力、槍械、賭盤衝擊社會治安及影響選情，淨化選前治安，查獲販毒案34件36人、持有及施用毒品案35件35人，起出非制式槍枝4枝、子彈33顆，重利案9件22人，治平對象3件22人等，成果豐碩。

其中刑警大隊偵二隊查獲毒咖啡包557包、2001公克、偵三隊查獲非法槍枝2枝、臺西派出所查獲所及1枝，斗六市公正派出所所、西螺派出所所員警落實巡邏勤務，查獲安非他命206.7公克、海洛因11.2公克、大麻2公克。

雲林縣警局表示，查獲毒咖啡包有2種，一種是海洛因、一種是安非他命加K他命，查獲海洛因毒咖啡包是案外案，嫌犯去年「黑吃黑」強盜同行的毒品遭逮，最近判刑7年定讞入監，員警在他位於斗六的家及車子找到大量毒品。

安非他命加K他命毒咖啡包則仿製知名跨國咖啡品牌的包裝，但手法及粗糙，一看就知不是單純的咖啡包。

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