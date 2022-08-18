王陽明與鄭人碩給了培根許多關於游泳上以及調整心情上的建議。（LINE TV提供）

《紳士任務》導師群在泳池畔見證培根的進步。（LINE TV提供）

王陽明、鄭人碩領軍主持的LINE TV《紳士任務》，在最新內容中將著手改造在YT頻道上擁有161萬粉絲訂閱的網紅團體「反骨男孩」成員培根，雖然擁有強烈個人特色，卻不擅長與女性聊天，至今母胎單身29年，因此同團的酷炫特別委託，請紳士導師群替培根徹底改造，讓他順利脫單，酷炫開玩笑：「我希望他成為跟我一樣，是女生心中理想的男人，畢竟我跟王陽明算是同一個Level的。」

培根一登場就向王陽明、鄭人碩，以及專業導師群自我介紹說：「我是反骨男孩的骨幹，號稱流量保證，現在整個頻道流量都靠我在撐的，有我當主角的影片都會上發燒前三，其他的團員都沒有像我這樣。」自信爆棚的一面，讓主持群差點招架不住。

後續為了更瞭解培根，主持群特別安排了一位模擬約會對象展現搭訕功力，培根起手式就說：「嗨！女孩一個人嗎 ？不瞞你說，我正在找一瓶酒，讓我們天長地久(酒) 。」講完之後還奉上手指愛心，接連又問：「喜歡我的笑話嗎？怎麼稱呼？」完全沒給對方回話的空間，讓女方無奈回應：「你就一直講話就好啦。」

搭訕過程讓王陽明與鄭人碩看了直搖頭，事後也笑稱這樣的方式「很特別」，但王陽明也坦言私下完全不會使用土味情話，怕講太多可能會讓人感到尷尬；鄭人碩強調追求另一半「真心誠意」最重要，更看出培根可能對自己沒有什麼自信，所以才會藉由在「反骨男孩」中的螢幕形象來包裝自己。最後在導師群的評估過後，決定先讓培根建立自信，從克服過去不會游泳導致的挫折做起，同時藉此認識自己。

為了幫助培根，除了請來專業的游泳教練，王陽明與鄭人碩也出發大學校園，重新當起學生，並尋找當年曾經教導過培根的老師，希望她能到現場給培根加油打氣。在外貌部分，由零貳柒髮廊總監 KEN桑操刀，形容改造培根是相當有挑戰性的，而且還是被改造者中，變化最大的一位。KEN桑透露：「我們溝通的過程中，培根很害怕露出額頭，但幫他剪完飛機頭造型的當下，不只是我，製作單位和現場所有的工作人員都嚇一跳，真的差很多。」就連培根走回「反骨男孩」工作室時，都得到一片讚賞，後續培根也將跟喜歡的女生告白，搬出吉他自彈自唱，展現不同面貌。更多精彩內容，鎖定每週五晚上8點的LINE TV《紳士任務》。