秋季最大旅展，由台北市旅行商業同業公會與上聯國際展覽有限公司聯合主辦的「2022台北國際觀光博覽會」將於8月19日至22日在台北世貿一館展出，共有150家國內外品牌廠商參展，現場展攤近400格，預估可吸引50萬人以上關注，四天展期預估18萬人次觀展。

隨著新冠疫情流感化，歸零停擺的海外旅遊市場可望逐步回溫。據旅遊業者統計，近期已有逾5成以上的消費者開始轉為詢問海外的行程。因此，暌違了三年台北國際觀光博覽會中，參展的各國觀光局、航空公司及品牌旅行社趁此展搶先布局海外行程，如台灣虎航推出最低2,299元單程機票（未稅），展場折9折後再送成交好禮。越竹航空則是推第二人減10,000元，可樂旅遊更推出預約起飛出國自由行最低價行程，新加坡只要9,988元（未稅）、入住首爾五星萬豪酒店只要12,888元（未稅）以上旅展加碼再享5％折扣。喜鴻推出曼谷4日自由行21,000元起，第二人減3千。雙向推出土耳其機+酒11日自由行49,900元起（含稅）。馬來西亞觀光局推出蘭卡威五日自由行25,800元起。

隨著世界各國邊境陸續解封與疫情共存，台灣國境解封也指日可待，連帶各家航空、旅行社機票銷售成長，但由於全球通膨加上燃油價格上漲，也帶動機票價格水漲船高，國人最愛的日本平均漲7成、韓國更是漲幅達到111％，東南亞也漲了4至5成。而此次參展旅行社透過包機策略降低整體票價，藉此刺激消費。

根據日本旅行業協會（JATA）預測，日本最快9月就有機會重啟自由行，易飛網於此次TTE旅展推出沖繩4日自由行只要14,900（未稅），第二人再折2千。駿樺則推出東京酷航或大阪樂桃航空5日自由行15,500（含稅）。參展的日本觀光局亦將推出一系列在地文化體驗，並呼籲民眾可趁日幣貶值時機入手日幣，再搭配旅行社推出的自由行優惠，以較少預算享受久違的海外之旅。

交通部觀光局推出的悠遊國旅補助方案，自由行住宿使用率達56％、團旅使用率達39％，主題樂園也達47％，估9月中恐提前用罄。此次台北國際觀光博覽會四天展期中，不少業者搭配國旅補助推出加碼優惠把旅遊補助再放大，小鹿文娛13館聯合雙人住宿券1折起最低980元，可樂推出限定破盤一日遊299元、五星『吃好住好』2,388元起，逸歡旅遊推出5星級住宿+行程，如寒舍艾麗、圓山飯店、萬豪酒店二日遊2,999元買1送1。君悅酒店推出標準客房平日一泊一食35折最低只要3,999元。艾玹爾飯店推出平日雙人客房一泊一食35折最低1,699元；宜蘭悅川酒店推出兩大一小一泊二食住宿券39折最低5,588元，浮雲客棧推出萊可曼一泊二食住宿優惠券37折最低5,200元等。

「2022台北國際觀光博覽會」國內外參展品牌包含：韓國觀光公社、日本觀光局、泰國觀光局、菲律賓觀光部、台灣虎航、越竹航空、台北市政府、基隆市政府、花蓮縣政府、外交部領事事務局等各國觀光局/航空公司/縣市政府共同參與，現場更是超過40家旅行社/飯店/餐廳業者一同參與，包含：可樂、喜鴻、展笙、日紳、易飛網、逸歡、君悅、大倉久和、宜蘭悅川、福華、金湖、台中日月光、大板根森林溫泉、這一鍋、添好運…等業者，針對下半年度的國內外旅遊推出許多促銷方案及獨家特色行程。