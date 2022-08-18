市場總會遇到事件波動或行情變化，突然出現非經濟因素的黑天鵝，或不知何時可進場，無法落實停利停損，對此，富蘭克林華美投信最新推出定期定額「金循環」，強調推廣最低2,000元的定期定額基金投資，透過小額累積資金，再將小錢轉至母子基金投資循環，以長期持續投資，避開波動並累積資金正向循環。

富蘭克林華美投信表示，上半年市場飽受俄烏戰爭、高通膨與急升息與經濟不知是否進入衰退等不確定性影響，股市波動相對去年下半年高，投資人想投資又不知該如何下手，針對這樣的市場行情，新推出的「金循環」定期定額搭配母子基金專案，可利用最低2,000元的小額投資基金，利用每月固定扣款方式，將資金累積轉入母基金鎖利，子基金到達停利點又自動轉換回母基金，創造更高的資金運用效益。

富蘭克林華美投信分析，根據過去四次的金融海嘯、美中貿易戰、新冠疫情等跌幅夠大，且修正期間夠長的股市回檔期間，採取定期定額投資的策略3個月、6個月甚至到1年後，不管是持續下跌或觸底反彈，報酬率都會比單筆一次進場的更具有優勢。所以不確定行情怎麼走時，採定期定額是最無壓力的進場參與方式，加上小額門檻投資，完全符合小資族想投資又沒有足夠銀彈的需求。

如果投資人要找一個勝率較高的投資方式，定期定額也可拉高達成率。根據富蘭克林華美投信說明，當大盤指數跌幅超過2成後開始進場定期定額，3個月到半年後的勝率也相當高，約有75％至100％，若以納斯達克ETF來說，當納斯達克指數跌幅超過2成後，進場投資納斯達克ETF至3個月到半年後，平均可達10％報酬率，且半年後勝率高。

「金循環」具有三大特色，富蘭克林華美投信強調，一是循環複利，藉由定期定額投資，錢生錢贏得獲利機會。二是自動鎖利，累積一定數量後轉到母基金投資，避免跟隨市場追高殺低。三是分散風險，建議子基金可選擇各類股票型基金為輔，母基金以二檔債券型基金為主，互為搭配、可做好資產配置。

今年美國快速升息影響，市場震盪加劇，投資理財應該用更簡便的方式進行。富蘭克林華美投信建議，除利用2,000元起投資基金產品，如AI、生技、A股、第一富與特別股等，累積到足夠的啟動金額門檻，即可啟動母子基金的機制自動轉換，一旦子基金獲利又將自動轉入母基金做累積，這樣的資金循環，空頭來襲也不用怕，小錢也可以慢慢累積滾成大錢。