台北市目前全市汙水接管率達81.01％居全國之冠，但北市議員議員汪志冰發現，自2015年市長柯文哲上任後，每年接管率都不到1％，速度較前10年慢了2.7倍，炮轟接下來10年計畫每年接管率提升1％，根本是天方夜譚。衛工處表示542個大型用戶年底完成接管，一般戶則將訂處罰流程處理。

北市議會18日下午工務部門質詢，汪志冰提到，近10年每年增加的接管比例直線下降，2012年至2021年平均年接管率僅有1.06％，與前10年的2.87％比較速度慢了2.7倍，認為已停滯，至目前為止北市仍有21萬4032戶未接管。

她指出，無意願配合約2萬6900戶占比12.3％，市府在鋪設管線時會發函告知住戶配合，6個月內未完成可依《下水道法》對「釘子戶」開罰1至10萬元，但近20年開罰數僅有27件，大多針對飯店、學校等用水大戶。

另外，因違建無法施作則有約6萬1400戶占29％，但汪志冰質疑，報請建管處限期拆除的2757件中，平均結案時間長達1年2個月，最久的甚至拖了5年7個月，且開罰紀錄竟掛0，根本執法不力。

她說，柯文哲上任後，每年接管率都不到1％，汙水接管速度已牛步多年，衛工處計畫在2032年接管率要達成90％，並以每年增加1％的進程推動，根本是天方夜譚。

衛工處表示，過去以「協調為主、裁罰為輔」推動，542個大型用戶年底完成接管，一般戶將訂處罰流程處理，接管率偏低的27個里列為重點區域推動，並承諾找建管處討論，1個月內檢討SOP。