就是要他死!? 槍手為討千萬四度索命 曾狠嗆"同歸於盡"│中視新聞 20220818

高雄市17日驚爆行刑式狙殺命案，凶嫌朱國江在高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科候診區、直接朝王姓男子頭部及右胸各開1槍，害王男當場慘死。警方查出雙方疑似因金錢債務糾纏近10年，18日訊問後將他移送高雄地檢署複訊，檢方向高雄地院聲押禁見。

檢方18日上午率同法醫趕赴殯儀館相驗王男遺體，希望透過解剖複驗、查明王男死因。檢方強調，朱國江犯案動機、行兇計畫、槍枝來源及相關犯罪細節，還要深入調查。

17日上午高醫耳鼻喉科門診候診區爆兩聲槍響，只見王男頭部及右胸流血，癱坐在候診區博愛座上，當場失去生命跡象。凶嫌朱國江開槍後緩步離開醫院，完全不見慌張，接著搭乘計程車抵達高鐵站，搭車到台南。

警方調出監視器發現，朱國江獨自走進醫院後往門診區走去，接著持槍從王姓男子背後，朝頭部及右胸近距離各開1槍，坐在第1排的王男中彈後整個人癱軟在椅子上，左手還拿著手機，椅子下方留有幾攤血，立刻被送急診室救治，但因傷勢太重仍不治身亡。

朱國江逃離醫院後，直接搭高鐵抵達台南，到安平區1間咖啡店喝咖啡。警方鎖定他的位置後，短短4小時內將人逮捕，並起出扣得改造手槍1把、彈匣2個及子彈19顆，他也沒有掙扎，坦承不諱。

專案小組查出，朱國江與王男是因金錢糾紛引發殺機，2011年2人開空頭公司從事「芭樂票」生意，但王男將詐欺罪責都推給朱，雙方開始鬧得不愉快。2012年時2人發生財物糾紛，朱竟持槍脅持王男，並在拉扯之中開槍，造成王男左手受傷，事後再用簡訊恐嚇王男，講出「同歸於盡」等言論。

2014年朱國江更持槍誘騙他人出來想詢問王男下落，結果槍枝走火，朱誤傷自己。2021年時，朱國江想向王男索取2000萬餘元，遭告恐嚇取財，朱國江多次透過中間人傳話，撂下多句狠話，王男心生恐懼，甚至想聲請保護令，但此案以不起訴處分。新仇加舊恨之下，朱國江才殺人洩憤。

朱國江年前罹患癌症，因癌細胞轉移聲請保外就醫後，更下定決心報復。犯案前一晚他還特地從北部搭車南下，更查出王男要到醫院就診，這次一舉偷襲成功，犯下震驚社會的命案。

18日上午警方完成訊問，下午2點半將朱國江移送至地檢署，檢方訊後、傍晚向高雄地院聲押禁見。犯保協會高雄分會將派員陪伴關懷王男家屬，提供法律及後續生活上必要的協助。