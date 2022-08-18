1名女網友10年前罹患卵巢癌，失去生育能力，婚後不敢告訴婆家，一直到婚後6年婆婆忍不住逼問，她才說出實情，但婆婆認為兒子是獨子，堅持離婚，該女網友崩潰「難道我們女人結婚，只是生小孩的工具嗎？」文章引發討論，有人認為婆婆反應很過分，也有人認為原PO不該先隱瞞家人的。

該名女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她在10年前因為罹患卵巢癌而導致失去生育能力，但她婚後沒有告知婆家人，一直到結婚6年，婆婆才懷疑她為什麼肚皮都沒有動靜，不斷追問之下，她才說出原因，沒想到婆婆非但不體諒關心，反而非常憤怒。

女網友12年前罹患卵巢癌，失去生育能力，結婚後不敢告訴婆家，婚後6年婆婆忍不住逼問，她才說出實情，但婆婆認為兒子是獨子，堅持要求離婚。（翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該名婆婆說原PO的丈夫是家中獨子，原PO無法生育，家中無法接受，要求原PO離婚，而雖然原PO的丈夫不同意離婚，但婆婆每天打電話要丈夫趕緊離婚，讓原PO相當崩潰，發文說「難道沒生育能力的女人，就不配擁有幸福嗎？難道我們女人結婚，只是生小孩的工具嗎？」

其他網友留言「你們的人生是你們的，不是婆婆的，妳先生挺得住的話過兩人的日子就好」、「結婚又不是為了繁殖」、「我覺得生不生其次，我覺得要不就明白說不生」、「沒卵了嗎？找代孕或領養也很大愛呀」、「請婆婆再生一個啊」；也有網友認為原PO不該隱瞞婆家，「一開始隱瞞就種下了因，現在結果了，怨不了別人」。