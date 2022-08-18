國民黨三名立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷親赴柬埔寨瞭解當地情形，並透過當地多位友人的協助，成功救出一名19歲的陳姓男子，三位立委今（18）日與陳姓男子一同返台。前立委郭正亮認為，台灣眼見這麼多國民跑去一個關係不太好的國家，有沒有設想過萬一發生狀況怎麼辦？「我猜外交部是根本沒有方案」！

前立委郭正亮今（18）日在《新聞大白話》表示，他以前去過越南6次，當年暴亂，台商也是去找中國大使館求助，大家都是自憑本事。

郭正亮質疑，重點是台灣眼見這麼多國民跑去一個關係不太好的國家，有沒有設想過萬一發生狀況怎麼辦？「我猜外交部是根本沒有方案」。

郭正亮披露，越南在2015年發生攻擊台商事件，一大堆台商（工廠）被放火燒，結果我們外交部提供什麼協助？外交部提供一張貼紙，上面用越南文寫「我是台灣人」！提供台商貼在工廠門口。還有「橫幅」，上有中華民國國旗，下面用越南文寫「我是台灣人」，「這就是我們外交部的能量！」

郭正亮提到，他後來問一些台商朋友，才知道韓國日本是怎麼救他們的僑胞！韓日是直接跟越南警方聯繫，把裝有鐵絲網的小巴士開進工廠把人載走。

郭正亮強調，這件事已經積累很久，台灣實施「新南向政策」，但這方面緊急救難功能有強化嗎？「新南向」搞多久了？政府功能應該要強化吧？不然「新南向」目的是什麼？難道鼓勵台商出走到東南亞投資？如果發生狀況，相關協助能力並沒有提升！