富邦悍將洋投羅力成為「本土球員」倒數5天，明年他將不佔洋將名額限制，其他球隊也表態對他有意思，稍早富邦領隊林華韋表示，羅力是很好的選手，當然會想與他續約，總教練丘昌榮也說：「當然會希望他能繼續為我們效力。」

羅力從2012年起來台發展，至今已過了8個球季，下月14日就要滿38歲的他，今年不僅先達標生涯百勝里程碑，昨天拿下生涯第101勝、獨居勝投上第3名，距離取得本土球員資格也只差6天。

丘總表示，能取得9年年資當然很不容易，「他在投手丘上都滿穩定的，今年也不像去年偶爾會一局大量失分，今年投起來更好，雖然選手每一年狀況都不一樣，但他出賽都算是穩定的。」

丘昌榮也誇讚羅力經驗好、情緒控管也與其他洋將不同、自我要求也很高，「他幾乎每天都同樣時間出現在健身房，知道自己每天要做什麼，有這樣的自律性也才能造就他現在的成就。」

雖然隨著年齡漸長，羅力球速不如過往，但球威依舊，不只樂天桃猿總教練曾豪駒誇讚他的指叉球應該還是目前中職中頂尖的，丘昌榮同樣也提到羅力的指叉球，「雖然速度沒那麼快，引誘性會差一點，但靠著內外角搭配還是能夠吸引到打者，他是值得年輕投手的榜樣。」

羅力今年只與富邦簽1年約，如果他在9月19日之後還是在富邦3位洋將中，明年2月28日之前富邦擁有與羅力的優先議約權利。

丘昌榮說：「我也希望他能繼續為我們效力，不佔洋將名額是利多，以他今年的成績，（續約）我想大家沒有意見。」雖然羅力明年不受洋將名額限制，不過一、二軍升降仍比照洋將，下放天數必須滿15天才能回到一軍。