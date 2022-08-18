許多自高鐵桃園站搭車來往的民眾，都會搭乘排班計程車，民眾黨桃園市長參選人賴香伶近日前往高鐵站計程車排班處，拜會車隊司機群，其中有許多人反映，上車處沒有無障礙坡道，輪椅族與嬰兒車上下非常不方便。對此，高鐵回應，無障礙坡道設在人行道入口處，當天未接獲會勘通知。

高鐵桃園站計程車司機向賴香伶陳情表示，旅客下車處設有無障礙坡道，但上車處卻沒有，人行道與車道高低落差大，造成輪椅族、推嬰兒車的家長、帶行李箱的乘客上下非常不方便，都必須繞道上車。

還有司機指出，計程車等待處和叫車工作台缺乏遮陽設施，新竹站有替司機裝設遮陽棚或噴霧降溫，質疑桃園站為何做不到，夏天動輒就高溫37度，若還有大雨來襲，協助叫車人員更是苦不堪言，司機們也建議設置洗手台，不僅可降溫還能維護車內環境，有助搭車空間整潔與防疫。

賴香伶則表示，人行道與車道只要設置斜坡道，就能讓身障朋友與嬰兒車上下更方便，另夏季高溫危害不能忽視，確實有設置遮陽設施的必要，避免司機受到熱危害，此為關係到職業安全與交通安全的改善議題。她提到，近日會再邀集勞動部、衛福部與高鐵公司會勘。

對此，高鐵桃園站澄清，計程車排班區人行道入口處已設有無障礙坡道，提供輪椅與嬰兒車等使用，公司當天未接獲相關會勘通知，也未指示代表允諾任何事項。