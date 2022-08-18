宜蘭傳藝園區8月22日將舉辦普渡祭祀，12尺高的大士爺糊紙神像坐鎮現場，延綿整條文昌街道近百尺長的祭品桌，場面十分壯觀。（宜蘭傳藝園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭傳藝園區8月22日將舉辦普渡祭祀，12尺高的大士爺糊紙神像坐鎮現場，延綿整條文昌街道近百尺長的祭品桌，場面十分壯觀。

宜蘭傳藝園區在文昌祠及廣孝堂前柱上皆有設普渡公燈。（宜蘭傳藝園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

適逢農曆七月中元祭，宜蘭傳藝園區8月22日將舉辦普渡祭祀，12尺高的大士爺糊紙神像坐鎮現場，延綿整條文昌街道近百尺長的祭品桌，場面十分壯觀。園區也特別在8月27、28日舉辦「跳神面具舞大遊行」，首創面具舞收心操，藉以表達無論陰界、陽界到了既定的時間就要開始收心，回到各自崗位好好生活。

每年傳藝園區中元祭都是從農曆7月1日安燈、迎大士爺開始，這次特別拍攝「傳藝中元勁靠普」的短片，由台中教育大學台語系主任林茂賢，用幽默詼諧的方式講解中元祭品小常識，其中「台灣鬼出場的SOP」受網友好評；而薑、鹽代表山珍海味，空心菜湯代表無心留客等祭品的傳統含意，也讓許多人直呼長知識了。

相傳大士爺在鬼月期間會以鬼王形體出現，維持普渡祭典秩序，避免孤魂野鬼趁機作亂，人們則準備豐盛供品、舉辦法會款待好兄弟，不讓祂們成為無人祭祀的孤魂野鬼；遂園區每年都委由三塊厝祖傳糊紙及傳神文創紙藝坊的工藝師製作12尺高的大士爺，讓民眾細細端詳台灣獨特的糊紙工藝。

而園區在文昌祠及廣孝堂前柱上皆有設普渡公燈，因以往家家戶戶會將公燈掛在家門口、村莊口，入夜後點亮，提醒好兄弟們該尋覓的方向，指引祂們回家的路，除為孤魂照路，也有為村民夜歸壯膽的意思，表達人們最體貼的心意。

全聯善美的文化藝術基金會表示，歡迎遊客22日一同感受傳統熱鬧又隆重的普渡儀式；「跳神面具舞大遊行」則邀請台灣當代馬戲團隊「圓劇團」，帶領大家戴著頭城東嶽廟鬼王、日本生剝鬼、泰國Phi Ta Khon的面具，跳神踩街遊行，希望透過慶典體驗中元習俗，祈求消災解厄、諸事順利平安。