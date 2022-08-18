台灣季節性水果，如鳳梨、芒果、香蕉、文旦，因為產期集中，產量過剩、價格暴跌是常態，而主管機關農委會束手無策也是常態。

這兩年，由於中國接連禁運台灣水果，為主管機關農委會找到水果滯銷的擋箭牌。8月3日，大陸暫停進口台灣柑橘類水果，由於正值文旦柚產季，農委會主委陳吉仲在12日的記者會上宣稱，要注意有人以文旦柚無法銷陸當藉口，打壓產地價。

事實上，大陸人並不喜歡吃台灣的文旦柚，根據農委會的統計，今年10大產區文旦柚產量近7萬公噸，而去年銷往中國的數量不過4800公噸。因此，今年文旦柚價格可能崩盤的原因，跟大陸禁運沒太大關係，主要還是因為產期與中秋節太近，造成集中搶收。

一般來說，文旦柚必須在白露後採收才最好吃，往年白露距離中秋節都有一個月左右的時間，但今年白露卻是9月7日，3天後就是中秋節（9月10日），加上台灣人只在中秋節吃文旦，如此一來，農民只能提早採收，造成產期過度集中、產量過剩、價格被壓低。

孔雀魚普惠科技創辦人林坤正2021年起與花蓮鶴岡屋拉力部落合作，協助當地果農進行文旦柚有機轉型，透過企業長期（3至5年）認購文旦，讓果農安心進行有機轉型，減少乃至停止使用農藥。

林坤正指出，往年，企業在8月下單，農果在9月採收，10月前交貨，但今年採收期特別短，希望想幫助文旦農的企業能在8月前盡早下單，讓果農能安心準備採收。

林坤正特別懷念以前小時候剝文旦皮當帽子戴的往事；他表示，近來年，台灣人過中秋節的氣氛越來越淡，連帶也造成文旦銷量逐年下滑，但縱觀全球華人社會，只有台灣人會在中秋節吃文旦，這種台灣味，大家怎麼捨得放棄？

林坤正還希望大家改變只在中秋節吃文旦的習慣，其實文旦採收下來，放個7天「辭水」，吃起會更甜更香；而且，文旦放10天、半個月，也不會壞，大家可以多買一些放著。

林坤正還透露，花蓮農改所已經有辦法讓文旦提前一個月「坐月子」（催熟），以因應4到5年就會發生的白露與中秋太接近所造成的供需問題。