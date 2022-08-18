菲律賓總統小馬可仕預計9月赴美訪問，但同時仍努力維繫菲中關係。小馬可仕昨天接見中國駐菲大使黃溪連時說，他期待進一步強化中菲關係，造福兩國人民。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在臉書貼文表示，歡迎黃溪連昨天的禮節性拜訪。「我們非常感謝這次拜訪，期待進一步強化中菲關係，造福兩國人民。」

黃溪連約1小時後在臉書表示，他非常榮幸能禮節性拜訪小馬可仕。「我們就進一步強化中菲關係造福兩國人民交換意見。我完全有信心，在習近平主席和馬可仕總統的戰略引領下，未來幾年中菲關係將進一步發展，取得更多成果。」

黃溪連7日才剛赴菲國總統府拜會第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta Marcos）並共進午餐。小馬可仕在總統大選勝出後，黃溪連也曾於5月12日前往拜會，遞交中國國家主席習近平賀信。

小馬可仕上任後致力在美中兩大強權間求取平衡。

小馬可仕就職當天會見中國國家副主席王岐山時曾說：「中國是菲律賓最強有力的夥伴，睦鄰友好符合兩國人民的根本利益。」另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日訪菲，小馬可仕當時說，近來台海局勢動盪，「正說明美菲關係的重要性。面對我們看到的局勢變化，我希望我們能持續發展這項關係」。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）15日表示，小馬可仕預計9月前往紐約，在聯合國大會發言。他也希望盡快安排小馬可仕赴華府，與美國總統拜登會面。

另據菲律賓武裝部隊西部軍區臉書貼文，菲律賓國家安全顧問卡羅斯（Clarita Carlos）昨天前往巴拉旺省（Palawan）並登上南海中業島（Thitu，菲國稱希望島Pag-asa）視察，會見地方官員、軍人和當地居民。

菲律賓武裝部隊西部軍區主要負責「西菲律賓海」防務。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。（編輯：高照芬）1110818