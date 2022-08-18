對於網紅「好棒Bump」多次拍影片踢爆詐騙內幕，並親自到柬埔寨進行救援，且質疑外交部一事，民進黨網路中心副主任薛舜文痛批「好棒Bump」，「外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？」郭正亮質疑，這麼有人這樣搞文宣？而且是直接人身攻擊！」

柬埔寨近期被揭發多起台灣人被詐騙事件，甚至傳出被虐待毒打、活摘器官等悲慘情事。有一位網紅「好棒Bump」多次拍影片踢爆詐騙內幕，並親自到柬埔寨進行救援。

但外交部對此呼籲「切勿以訛傳訛」，外館提供國人海外急難救助，絕無刻意耽擱個案或拒絕協助國人的情況。

民進黨網路中心副主任薛舜文也在臉書痛批伸出援手的網紅「好棒Bump」，罵他「學歷應該是社會大學吧，這人百分之一千的就是噁男」，「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？」

前立委郭正亮今（18）日在《新聞大白話》點名這位民進黨副主任薛舜文，民進黨中央應該評估一下這個人是否適任？「好棒Bump」的粉絲是93萬，薛舜文粉絲不到2萬，去海K「好棒Bump」是要幹嘛？

郭直言，「好棒Bump」影片在網路上爆紅，已經傳了300萬人次，惹一大堆人去挺「好棒Bump」，這不是適得其反？「我不知道這是什麼樣的文宣？」「我當過文宣部主任，我嚴格質疑她是否適任？這麼有人這樣搞文宣？而且是直接人身攻擊！」

不過根據報導，薛舜文目前似已經刪文，並且似已暫時關閉臉書。