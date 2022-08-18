柬埔寨人口販運事件持續擴大，親自前往當地救人的網紅「好棒Bump」，卻因年初在杜拜救援「豬仔」時，不滿駐地辦事處拖延，因而開撕外交部，外交部則澄清無此事，反要Bump不要誤導國人，引發爭議，但外交部今天(18日)改口，表示感謝Bump熱心救援。

外交部發言人歐江安今天指出，柬埔寨事件問題嚴重，行政院已編列1.28億元預算，並協同外交部、警政署與刑事局等部會成立專案小組，並不斷利用LINE、推特與臉書宣導，打擊詐騙集團，阻絕受害者上當。

民進黨社群中心副主任薛舜文不滿Bump槓上外交部，PO文痛罵醜男、垃圾、噁男、學歷低，引發軒然大波，但如今該篇文已隱藏。(圖／PTT、薛舜文臉書)

歐江安也感謝前往當地關心的國民黨立委鄭正鈐、吳斯懷及洪孟楷，以及網紅好棒Bump先生與其他民間團體的熱心付出，強調政府必須與民間合作，才能救出更多受害者。她也說，駐越南胡志明市辦事處也成立柬埔寨緊急救援專案小組，隨時視需求調整人力，提升救難量能，並強化與柬埔寨警政聯繫。

Bump年初在杜拜救援豬仔林姓男子時，控訴駐地辦事處發護照時不斷推拖，還要他們去跟詐騙集團「好好商量，拿回護照」，原本一個禮拜就可完成的救援行動，拖到了三個禮拜，Bump為此槓上外交部，更稱最後還是直接寫mail到總統府才解決此事。

但外交部3度發出新聞稿，澄清絕無拖延，強調全程關注案件，並密切與受害者林男聯繫，林男補件後護照也在2天內就發下，呼籲不要以訛傳訛，誤導國人。

外交部16日最新聲明引發Bump強烈不滿，Bump表示林男是自己救出，受害者的機票、發票、訂房資訊、對話紀錄他全都有保留，經得起考驗，可以找受害者出來開記者會為他作證，當晚更宣布不再更新詐騙解碼的救援影片，揚言跟外交部周旋到底，但也因此引起許多民進黨側翼、網紅猛攻，甚至連網路部副主任薛舜文都PO文痛罵Bump醜男、噁心、學歷低，但隨即隱藏貼文。