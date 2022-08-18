多次拍片踢爆詐騙內幕的YouTuber「好棒Bump」，因為一次救人事件槓上外交部。不過社運人士薛舜文挖出Bump過去爭議時，卻批評他外表醜、學歷社會大學，挨轟是進行學歷羞辱、外貌羞辱。有網友發現，薛舜文正是民進黨網路社群中心的政務副主任，因此湧入臉書留言洗版，而薛舜文疑似刪文或是修改貼文權限，並關閉公開留言權限。

薛舜文在個人臉書發文表示，她認為Bump對正義的理解很淺薄低能，「學歷應該是社會大學吧」，並指出Bump過去曾有蕩婦羞辱、惡整外送員等爭議，「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？吳釗燮光憑一個膝蓋骨，對台灣的貢獻都比他多」。

消息傳至PTT後引發網友熱議，其中有人發現，民進黨網路社群中心的政務副主任正好就叫薛舜文，且從她的臉書朋友名單中也可以發現大批民進黨人士，像是前文化部長鄭麗君、立委鄭運鵬、基隆市議員張之豪、網路社群中心主任范綱皓等。

對此，許多網友紛紛表示，「原來是DPP社群中心副主任啊，失敬失敬」、「民進黨都這種咖喔，捧政府最會」、「鄭運鵬會去那邊留言，應該有私交啦」、「民進黨網軍真該下地獄」。目前薛舜文臉書已找不到該篇貼文，疑似刪文或是修改貼文權限，並關閉公開留言權限。