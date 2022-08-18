明華園當家台柱孫翠鳳今（18日）出席Discovery與TaiwanPlus推出的系列節目《TaiwanPlus鉅獻》首映記者會，曾是憂鬱症患者的她，看到生前遭憂鬱症纏身的艾成墜樓身亡，不忘以過來人的身分，分享當年的心路歷程，她認為憂鬱症就像感冒，「每個人一生中都會感冒，只是這是心理層面，其實一點都不可怕，早點面對它，接受專業人士心理輔導，去看醫生、好好吃藥」。

孫翠鳳也提到正面思考和轉念是關鍵，「沒有人是百分之百的，接受『缺陷美』很重要，很多人太過完美主義，不放過自己，覺得自己永遠做不到，否定自己的人生，就會造成憂鬱，醫學界20年前就曾發出警告說會成未來的流行病」，透露自己至今仍有時會因為巡演壓力太大出現負面情緒，以前總習慣悶在心裡，「現在知道要講出來，把垃圾倒出來，跟老朋友、醫師聊一聊」，甚至還已和主治醫師變朋友了，更表示自己愛看心靈雞湯書籍，「看別人辛苦的過程，會覺得自己好像就沒有那麼辛苦了」。

活動上，女兒陳昭婷也一同現身演出，2人既是母女又為師徒關係，孫翠鳳坦言早年因為自己的完美主義，對女兒的標準比其他學生高出許多，連在家2人一起追劇、吃飯，都無時無刻在鞭策，「我教過的學生不少，但面對女兒就會歇斯底里。其他學生稍微沒跟上沒關係，但如果是我女兒，沒有做到要求，我真的馬上就翻臉」，陳昭婷在一旁也不忘補充「對待其他學生是『愛的教育』，對我就是『鐵的紀律』，不過這10年來已經釋懷了」。

相當羨慕同儕的陳昭婷更曾忍不住對媽媽說：「只有那些學生是你親生的女兒，但親生女兒都不是妳的女兒。」讓孫翠鳳聽了心痛喊：「我很傷心，妳是我懷胎10月生出來的。」陳昭婷今得知後驚訝表示：「妳這麼難過嗎？」說是首次聽到媽媽的心聲。

《TaiwanPlus鉅獻》用國際觀眾愛看的好故事增加台灣能見度，系列節目包含多位國寶級傳統藝術大師參與的《師徒誌》、記錄台灣之光的《台灣無比精采》，以及從亞洲各地徵件活動脫穎而出的新秀之作《島嶼新世代》，展示文化的傳承、共融與創新。將於本月27日起，連續8週，每星期六晚上8點於Discovery頻道首播，並陸續於東南亞、南亞各地播映，後續也將上架TaiwanPlus供全球觀眾收看。