台灣一名50歲男子進行胃鏡檢查，被診斷出輕度胃食道逆流、食道與胃交接處發炎，但近日總覺得喉頭有異物感，趕緊到醫院做更詳細的檢查，發現是「食道胃黏膜異位」在作祟，醫師表示，國人每4人就有一位有胃食道逆流問題，若有長期有胃食道逆流等症狀，應該及早治療，避免變成食道癌。

肝膽腸胃科詹宜學醫師在臉書粉專提到，一名50歲男病患被診斷為輕度胃食道逆流、食道與胃交接處發炎，但近日卻老是覺得喉頭有異物感，立即到醫院就診，當天就進行舒眠胃鏡檢查，發現他有胃食道逆流、胃息肉，當下已安排息肉切除術，還有接近上食道括約肌黏膜異常，也就是所謂的胃黏膜異位。

詹宜學醫師解釋，患者食道上端接近上食道括約肌的黏膜，顏色出現異常的「鮭魚色」，由於好發位置接近食道上括約肌，因此經常被忽略，在進行檢查時，患者反應絕不能太大，因為一不小心就可能漏看，內視鏡經食道緩緩退出時，搭配窄頻影像系統 （Narrow Band Imaging，簡稱NBI）掃描才能發現。

詹宜學醫師提到，造成食道胃黏膜異位的原因，主要與胃酸逆流刺激有關，病患大多沒有任何症狀，在健康檢查時才會發現，而臨床症狀有4種，咽喉反流：喉嚨會有異物感、清喉嚨、喉嚨痛、吞嚥困難、聲音沙啞、發音困難；胃食道逆流，例如火燒心、胃酸逆流；臆球症，喉嚨感覺有顆球卡住；呼吸困難及慢性咳嗽。

假若未及時治療，嚴重還可能會有出血、潰瘍、食道狹窄、食道癌等症狀，除了透過藥物「制酸劑」治療外，患者的生活飲食習慣也要調整，必須戒抽菸和喝酒，若有嚴重併發症，就得進行手術等方式治療，日後還需定期追蹤，若未好好治療，可能因慢性發炎造成食道粘膜病變，進而演變成食道癌。