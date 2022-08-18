台中國家歌劇院《睡前故事》，集結素人與專業舞者同台共舞，重新感官世界。（實習記者何穎欣攝）

台中國家歌劇院夏日放／FUN時光系列推出的《睡前故事》，是2022年新藝計畫的「親子舞蹈劇場」入選作品，參與演出者有4歲到78歲的素人及專業舞者組合。劇中講述1對母女從睡前時間到進入各自夢境森林的故事，舞者翩然在全白的洞穴曲牆間起舞，透過燈光營造成猶如奇光異彩的夢境。

將於8月20日及21日在凸凸廳登場的夏日放／FUN時光系列《睡前故事》是「新藝計畫」的入選作品，透過公開甄選培育新銳藝術家創作。此外，還有今年NTT-TIFA系列的《平行視探》及遇見巨人系列的《千年幻戀》等。

邱瑗表示，因擔心國內團隊創作展演因疫情受挫，「新藝計畫」提前徵選，作品歷經2年淬鍊終於呈現觀眾面前。她說，年輕藝術家都非常喜歡凸凸廳，親子舞蹈劇場《睡前故事》對展演場的運用超乎大家想像。

《睡前故事》由「二律悖反協作體」負責人李勻擔任導演兼音樂設計、行政總監楊悅擔任編舞兼製作人。李勻表示，他在戰爭新聞報導看到親子睡前玩遊戲畫面，觸發創作此劇動機，孩子需要很多的睡前故事，藉由睡前親密、深刻的時光，可以連結到世上很多真實寫照。

李勻說，透過對外的工作坊活動找到2組親子共4名素人演員，與非專業舞者同台演出，演出者年齡最長的68歲、最小4歲，希望不分年齡的所有人都可以把劇場當做遊樂場。

素人親子組靜瑜帶9歲女兒硯鈞參與演出。她說，自疫情停課以來，母女相處時間變多而有些摩擦，排演近一個月來，因演出有不少母女親密接觸，難得她抱著女兒這麼久，讓她深受感動、想流眼淚。