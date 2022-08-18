近幾年來美國雖然對中國不斷加劇的科技競爭視為頭號國家安全威脅，並設定愈來愈多對大陸技術出口許可證制。但是一份貿易數據分析顯示，由美國商務部所主導的對華技術出口審查程序中，幾乎所有申請都獲得批准，尤其是在這些嚴格的技術出口管制規定下，一些特別重要的技術出口仍然出現增長。

據《華爾街日報》報導稱，美國商務部數據顯示，2020年美國對中國的出口總額為1250億美元，其中需要許可證的出口不到0.5%。在這部分需要許可證的出口中，商務部批准了其中94%（2652項）的對華技術出口申請。到了2021年，批准率下降到88%，但是這2年數據彙編方法的有些變化，因此不易對這2年數據進行比較。

報導認為，由此看來，美國仍在向中國輸出一系列半導體、航空航天零部件、人工智慧技術和其他可能被用於促進中國軍事能力的產品。

美國商務部表示，該部門專注於同中國的長期戰略競爭，並與美國國防部、國務院和能源部的跨部門合作夥伴一起做出口管制的決定。

報導指出，中國已經是一個科技強國，正在開發越來越精密的晶片以及其他先進技術。華盛頓以出口管制和制裁來應對中國的科技競爭，拜登政府也在本月稍早簽署國會通過的晶片法案，投入500億美元鉅資在美國國內擴張半導體製造設施。

批評人士指出，美國商務部官員在審查時將美國商業利益置於國家安全利益之上，認為有必要緊急修改監管制度以應對來自北京方面的威脅。但一些官員則警告說，加強美國對華技術出口限制會適得其反，因為德國、日本和韓國等美國盟友會趁虛而入，填補空白。前商務部高級官員的伍爾夫（Kevin Wolf）去年在國會作證時就說，與盟友採取相同的控制措施是完全合乎邏輯的。

報導指出，很多批評者對美國商務部的作用提出質疑。川普政府的副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)表示，美國商務部工業安全局(Bureau of Industry and Security)以保護美國國家安全為使命，但商務部的目標卻是促進美國出口，這2個目標間的矛盾在涉及對中國技術輸出時尤為突出。

據知情人士表示，2019年底博明曾召集工業安全局官員在白宮舉行一次特別會議，指責他們違反了有利於美國的對華政策，但最後還是未能改變該部門內部的態度。現任美國商務部助理部長肯德勒（Thea Kendler）否認了這一說法，雖然國安會、五角大廈、能源部都公開表示支持出口管制程序，但執行過程中卻與預期狀況有很大差距。

報表示，美商務部限制特定中國公司的做法有很大漏洞，總部位於華盛頓特區的研究和數據分析機構卡隆（Kharon）表示，該機構已經發現成千上萬家可能符合美國軍事終端用戶出口限制標準的中國實體，但商務部目前的名單上只有大約70家。這些受限實體名單並非禁止輸出，只是要事先申請許可證，而許可證通常都會被批准。而根據現有規定，美國企業如果透過海外工廠生產，在對華輸出技術輸出時就完全不受許可證制度的限制。