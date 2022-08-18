近來到野外出遊的人增加，民眾遭被蛇咬的機會也隨之增加，被咬當下該如何自保？醫師提醒，當下切勿驚慌勿打蛇，也不要吸吮或切開傷口、不要綑綁患肢、不要塗抹精油或草藥、不要火烤或冰浴傷口，以免因冰敷導致血管收縮，讓組織更容易壞死。醫師表示，對於被蛇咬的最有效治療方式為蛇毒血清治療，因此應及早前往醫院接受治療。

急診醫師翁梓華在其粉專上表示，民眾被蛇咬的當下，不要驚慌，因毒蛇的毒液通常是毒蛇拿來對付獵物所用，人非其獵物，因此，毒蛇咬人時未必會噴出毒汁。

民眾若外出遭蛇咬，要避免4件事。（圖／取自「急診柯南．翁梓華醫師」臉書）

他提醒，民眾被蛇咬的當下，應避免常見錯誤，包括1. 不要打蛇：2. 不要吸吮、不要切開傷口；3. 不要綑綁患肢；4. 不要塗抹精油或草藥，也不要火烤或是冰浴傷口。

1. 不要打蛇：打他可能會讓他想要對你進行二次攻擊。較聰明作法是用拍照或錄影，紀錄蛇的外觀，急診醫師有專業訓練，可以協助判定蛇的種類。

2. 不要吸吮、不要切開傷口：這些舉動增加感染機率，此時應先解開束縛物，例如戒指、手鐲，避免之後真的毒造成組織腫脹反而不好取下來。

3. 不要綑綁患肢：因美國醫院少距離遠，所以會有綑綁患肢的作法，但在台灣，距離被蛇咬到送到醫院通常都在30分鐘內，因此不建議綑綁患肢。

4. 不要塗抹精油或草藥，也不要火烤或是冰浴傷口：因這些方法無法有效止痛，還可能導致血管收縮讓組織更易壞死，蛇咬目前最有效的治療方式是「蛇毒血清治療」，及早叫救護車赴醫院是相對明智的選擇。