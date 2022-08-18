余苑綺今(18日)驚傳病況危急，目前已沒有意識、無法說話，讓余天和李亞萍都忍不住崩潰痛哭，不知道該怎麼辦，而看到余家人的狀況，也讓主播張齡予相當不捨，希望大家能幫他們一家加油打氣。

張齡予憶起工作時，採訪余天一家人很多次，私下也有過互動，「余家人真的是很善良可愛又熱情的一家人，真的很喜歡他們。」透露10幾年的相處，台前台後都看過，他們家的家教真的蠻好的，從來不會擺什麼架子，「台上台下總是對人親切」。

而她也提到，余家人即便有時心情也不好，「但因為深知記者有些不得已的任務在，有時間上的壓力，所以任何議題、任何提問，他們能講就盡量講，能配合就盡量幫忙」，很明顯不需為了知名度、也沒賺取什麼利益，只是想讓大家都方便而已。

因此現在看到余天夫婦為了女兒病情情緒激動，在鏡頭前落淚，讓張齡予感到非常心痛、難過不捨，「或許只能像亞萍姐說的，希望大家都幫忙集氣，希望余家人可以度過難關。我也祈禱老天善待好人，不要再給他們更多考驗了。」