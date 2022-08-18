小心出國打工陷阱！柬埔寨拐賣台灣人從事詐騙現象猖獗，一位逃回台灣的受害人U小姐今(17日)在《新聞大白話》節目指出，詐騙集團用高薪及優渥食宿待遇騙人簽僱約及本票，再把人送到離金邊7小時車程的西港園區，若詐騙未達標會遭到體罰；想逃出只能聯繫駐胡志明市台北經濟文化辦事處，要備妥資料甚至詳細填寫宿舍房間才能得到救援，否則過程不慎被發現將遭到轉賣命運。

逃出柬埔寨的受害人Una表示，「我是3月11日去到柬埔寨，7月6日才回到台灣，我們到那邊發現是詐騙之後，有回溯到他們的偏門工作廣告，他們的廣告待遇寫得非常好，是我們要去找仲介，他們又另外PO出來的廣告，說那邊薪水4萬5至5萬，每天大概只要上班8個小時，獎金另外算。」主持人錢子唸出手板上的廣告截圖寫：「『平均月收入10~20萬，工作時間：每天10小時（2小時休息吃飯）』，妳會覺得很吸引人？」

受害人U小姐舉出詐騙集團用高薪及優渥待遇吸引年輕人入陷阱的廣告。（圖／取自《新聞大白話》）

「那時候會想說澳洲可能薪水高，可是消費也高，所以應該也算合理。」Una說，「可是到那邊面試的時候，他們就說『妳就是被詐騙過來，就是要來這邊簽一年的合約，沒達成的話就要賠3萬美金』，那時候已經從機場被他們一條龍送到西港，然後才開始面試；環境(如手板所示)是有健身房、情侶套房，看了這些DM，然後在台灣簽了僱用契約書，因為在台灣幫我們包了機票、PCR、防疫旅館那些費用。」

Una說，「就說必須住滿半年才能回來，不然這些費用妳必須要自己支付，然後還會簽本票這樣。簽本票的時候有跟朋友商量，就說好像沒有一個工作需要到說簽本票，可是它已經包機票、PCR，又覺得好像不是那麼不正常的事。在那邊的工作，他們會先叫我們寫一份人設，是一個成功的女性，才30~35歲，可是已經有房子有車子有事業，然後以感情詐騙，我就去了解你什麼工作、有沒有錢，把你帶進來打拚，一起買房子買車子，你就會把錢投資給我。」

「它會給你一個範例看，可是人設是你自己去寫的，名字啊生日。」Una指出，「對象是歐美國家的單身男性，他們會去聊天軟體、約炮軟體裡面找，先騙他們感情，然後再騙他們把錢慢慢掏出來；假設他喜歡高爾夫，我可能一直跟他聊高爾夫，提起他的興致。」旁邊郭正亮說：「這在台灣叫剝皮酒店。」Una說，「那邊會有人跟你視訊，打電話，讓你覺得我就是一個真實的人，就騙說你將來飛過來結婚，我們可以一起生活。」

Una說，「如果沒有達標，我們算比較人性化的公司，他們不會到毆打，可是要體罰，伏地挺身或蛙跳兩百下，跌倒再繼續，兩百下才可以再起來工作，不然就叫你加班。公司也會講，有些公司如果打瞌睡或恍神，後面會有憲兵直接拿電擊棒，那些其實都是有勾結，我們門口也都是有憲兵在顧著。」

「有嘗試想要逃出來，那時候有聯絡台灣的外交部。」Una強調，「剛去到那邊時，電話是沒辦法打回來台灣的。因為西港到金邊需要7個小時的車程，但他們的窗戶是可以打開，但沒辦法跳出去，都已經設定好的安全鎖。後來想盡辦法打回台灣，外交部就說『我們沒辦法處理這種事務』，電話就掛了，也沒跟我說可以去尋找誰的幫助；那時求助了很多，已經心灰意冷了。」

受害人U小姐說要聯絡胡志明市台北經濟文化辦事處，詳填資料才能獲救。（圖／取自《新聞大白話》）

Una表示「後來是因為有國際刑警，其實警方跟憲兵都有密切聯繫，如果說『我要來帶這兩個』，他們其實就會放人，我們要先寄資料給大使館，還是必須要靠胡志明那邊的大使館，提出這樣(台北經濟文化辦事處)的證明，要提出護照、你在那邊的照片，包括你住在哪一間宿舍都要詳細填寫，不然就算今天它到園區樓下了，有些比較黑心的公司就說『我們沒有這個人』，然後一旦發現之後，就是把你轉賣掉。」