國民黨立委洪孟楷（左起）、吳斯懷、受困柬埔寨的男子及鄭正鈐18日搭機抵台，3名立委在桃機痛批航警局，以對待人犯的方式企圖將被害人帶走。（范揚光攝）

立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷15日從柬埔寨帶回1名受困的陳姓男子，但下機時3名立委因不滿航警安排陳男直接走機坪，雙方爆發口角爭執，最後航警妥協後一行人才依正常動線通關入境。

3名立委15日搭機前往柬埔寨考察，並與當地台商會面，討論以民間管道救援受困民眾返台；隨後15日傳出已救出1名台籍男子，並一起搭乘華航班機返台。

不過班機抵達桃園機場後，航警局長鄭明忠與移民署人員已經大陣仗進入空橋，準備安排陳男直接從機坪帶走。3名立委下機見狀覺得不可思議，怒斥當事人並未犯法，為何要用對待犯人的方式對待陳男；3人隨即在機門口與鄭明忠對峙爆發口角，經過爭論最後航警局才同意由立委陪同陳男入境。

鄭正鈐受訪時抨擊，他們是受理家長陳情前往柬埔寨救援，因此有責任把當事人安全地送回家中；但是航警卻想用粗暴的方式把人直接帶走，這種蠻橫的做法令人髮指。

鄭正鈐也說，此次救援最幸運的是，當事人很清楚地跟家人交待自己身在何處；如果受困者不知道自己的確切位置，要找人根本就是大海撈針，這也是最困難的地方。

洪孟楷表示，陳男向他們透露，自己是在8月初前往柬埔寨，卻遭受到囚禁及暴力對待，對方拳腳相向下造成多處內外傷；所幸透過不願曝光的台商及當地友人協助，才順利將當事人救出，並漏夜趕回金邊。

面對3名立委指控，航警局長鄭明忠解釋，警方獲報3名立委要帶著陳男搭機返台，不過初步了解陳男並未安排防疫旅館；基於安全考量，才會規畫讓陳男下機後，直接從機坪接送到集中檢疫所隔離，不過經溝通了解後，警方也尊重當事人意願，走一般動線通關入境。