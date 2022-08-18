專精智慧餐飲POS系統的高雄新創肚肚公司，透過經濟部工業局計畫支持，18日於高雄發表最新的「肚肚AppStore」，整合你訂、快一點、LINE、inline、Ocard、UberEats等20家金流及超過6000家餐飲業者，打造一站式餐飲生態系平台。

發表會上包含經濟部次長陳正祺、高雄市長陳其邁、加工處處長楊伯耕、經發局長廖泰翔、鴻海發言人巫俊毅、AWS業務總監林元吉、一卡通董事長李懷仁及多位業界代表，一同出席「肚肚AppStore」啟用儀式。

肚肚執行長孫和翊指出，台灣有近百間傳統POS，但多為封閉式系統淪為資訊孤島，因此肚肚成立後首先開發智慧餐飲POS系統，透過雲端整合線上線下所有資訊，讓業者在一台iPad上就能處理人、事、物與營運報表等大小事，從搜尋美食、預約店家、線上點餐、會員管理到售後問卷調查等，整合線下店面與線上服務，不僅讓業者完整掌握顧客體驗流程，消費者也能即時接收精準行銷訊息，去年更參與經濟部「台灣雲市集計畫」，協助中小企業微企業數位轉型。

「肚肚AppStore」結合原有的肚肚智慧餐飲POS系統，並串聯第三方訂單、金流、會員社群等20家業者，以及超過6000家餐飲店家形成智慧餐飲生態系，打造一站式平台，共創商機，組成最強智慧餐飲國家隊。

高雄市長陳其邁大讚團隊用心，在疫情期間更聯手市府打造「高雄好家載」防疫互助平台，「肚肚AppStore」整合不同軟體業者，從會員到點餐、物流等等各項的服務，可以說是最成功的整合平台。他說：「我相信不僅是在相關的應用服務，提供業者完整解決方案，也可以說是目前為止，國內最有效率的平台。」

他也新創公司看好深根高雄、放眼台灣甚至是到國際市場，陳其邁說：「我們鼓勵新創公司跟平台業者、或是更多系統整合商合作，具有理想、想法和夢想的年輕人來此都受到最好的支持」，運用政策工具及補助支持當大家最強後盾，歡迎更多業者投資高雄。

合作夥伴也表示，傳統POS系統需個別串接，付出的開發成本極高，在行銷與銷售上也不易推行。加入肚肚AppStore平台，只需一次性的串接，即可獲得數千家餐廳的商機，大幅節省曝光與銷售成本。