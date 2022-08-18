2022台北市長選戰三腳督，民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、台北市副市長黃珊珊三強鼎立，前總統陳水扁預測，在三腳督的局面下，黃珊珊可能被棄保的機會比較大。前民進黨立委沈富雄對此表示，「是啊」，只有棄保，蔣萬安才有希望；而陳時中是否可以當選，就要看蔣萬安了。

針對陳水扁預測，黃珊珊被棄保的機會比較大。沈富雄18日《POP撞新聞》節目中表示，「是啊」。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，沒有棄保的事情；但沈富雄卻認為，只有棄保，蔣萬安才有希望。

沈富雄認為，大巨蛋連帶地對黃珊珊是扣分，陳時中對此說有幾個解方，這就好像內湖交通一樣，陳時中講的這部分，大家也半信半疑。

沈富雄認為，陳時中最大的毛病就是「靠勢」，表現上傾聽民意，可是不聽的時候就不聽，3年來在特別法的寵愛之下，變得很鴨霸，所以討厭陳時中的人還是很討厭他，因此陳時中也有他的困境，至於陳時中是否可以突破因而當選，就要看蔣萬安了，黃珊珊若被棄保，有一部分會回到陳時中、一部分則會回到蔣萬安，理論上回到蔣萬安那邊會比較多，但恐怕不投票的也會多。