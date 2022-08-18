張晨光在劇中拆散兒子的愛情，讓觀眾氣得牙癢癢。(中天娛樂台提供)

張晨光（左起）與鍾漢良再結父子緣。(中天娛樂台提供)

老戲骨張晨光在《今生有你》劇中飾演霸道總裁「聶東遠」，蠻橫阻擋兒子鍾漢良與李小冉戀情，讓觀眾恨得牙癢癢。他自知角色不討喜，透露當初追劇時會特地把串流平台的「彈幕」開啟，想知道觀眾怎麼罵他，最常被罵的就是「煩人的糟老頭」，看到時他還滿意地自言自語：「唉呀，這就對了！」表示演技有達到效果。

張晨光笑說他很仔細地觀察彈幕，還會隔著螢幕跟網友對罵，他舉例一次看到網友罵他「讓聶東遠趕緊去領盒飯（賜死之意）。」他就會忍不住在心裡回嗆「你如果餓的話，我可以先送你一個盒飯吃吃。」儘管如此，觀眾還是大讚他自然且帶入感極強的演技，為《今生有你》注入靈魂。

他出道40年，近年將演藝重心轉往大陸，已是當地大腕級演員，但作風親民的他，還是常在直播節目接受演技考驗，總能不疾不徐信手拈來，圈粉不少。張晨光分享拍戲除了一些動作設計，其餘皆是隨情劇臨場發揮，打趣說：「看之前的作品，都覺得再演可能就演不出來了。」先前與孫儷合作《那年花開月正圓》，孫儷也為他的演技折服，稱他是令人尊敬的「張老師」。

張晨光常給人儒雅、沉穩的外在形象，已是陸劇的「富二代老爸專業戶」，角色的家境都不錯，網友調侃他「演不了窮人」，張晨光笑說他其實更想嘗試一些沒錢、低調、看起來很窘迫的角色。由張晨光、鍾漢良、李小冉同台飆戲的《今生有你》於每週一至週五晚間10至12點在中天娛樂台播出。