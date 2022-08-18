金融「軍備競賽」。金管會18日宣布，今年金融業預估要投資金融科技的金額首度突破300億元，達312.15億元，較去年實際投資金額158.59億元，大幅成長96.83％。即金融業砸錢、大量招募金融科技人才，強化未來金融競爭力。

據金管會調查，今年銀行業預計要投資金融科技金額達200.96億元，比去年實際投資數117.99億元，成長70％以上，證券期貨業今年投資預算有26.69億元，比去年實際投資15.81億元，亦成長近69％，成長幅度最大的是保險業，今年預算數是77.52億元，比去年實際投資金額21.35億元，大幅成長逾263％；金融周邊單位今年則預估要投資6.98億元，亦比去年實際投資數成長103.5％。

據金管會統計，從2018年到2021年的四年間，金融業投資金融科技的金額累計已達623億元，即將逼近千億元規模。

金融業積極發展金融科技，除了進用科技人才外，亦與金融科技公司合作，去年就達129家與金融科技業者合作研發技術，據金管會調查，合作項目最多是資安，其次是大數據、人工智慧、洗錢防制（AML）與了解客戶（KYC）、支付、雲端服務、智能理財、區塊鏈、保險科技、法遵科技、借貸及物聯網。

而金融業進用金融科技相關員工到去年已達13,584人，占金融業總員工人數比率達4.25％，比前年的3.23％，拉高一個百分比，其中銀行業有9,536人、證券期貨業有1,814人、保險業有1,811人、周邊單位則有423人。