中秋節烤肉是許多人期待的應景活動，飯店業者為民眾省去挑選食材煩惱，各自推出一次備齊高檔肉品的烤肉食材組，搶食烤肉商機。台北喜來登大飯店今年首度推出重量級的「豪華海陸烤肉組」，匯集美國Prime頂級肋眼、牛小排、松阪豬、北海道大干貝、澎湖大明蝦、鮑魚等11款食材，總重3公斤以上的澎湃組合即日起至9月18日在官網購物平台限量開賣，9月15日更前祭出下殺68折、5999元的早鳥優惠價，讓民眾划算買、輕鬆烤。

國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu和逸飯店‧桃園館推出外帶的「饕客狂歡．海陸派對烤肉組」，不僅有火烤蜜醬豬肋排、高粱酒醃美國牛小排、西京燒雞腿排及梅花豬肉串，也為喜愛吃海鮮的饕客準備自特選純淨水域孕育出的宜蘭香魚及永安漁港新鮮直送的柚子大明蝦，同時附上主廚特調的韓式烤肉醬、高雅柚子鹽及天然玫瑰鹽，讓饕客搭配不同出滋味；10件優惠組合價3280元，即日起至8月20日開放預訂，再送Catpmp卡多諾紅葡萄酒1瓶。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館的「饕客狂歡．海陸派對烤肉組」。（國泰飯店觀光事業提供）

台北美福大飯店則延續往年好評推出「烤肉小滿漢組」，嚴選3款烤肉美味，分別有招牌明星商品噶瑪蘭豬肉香腸，鹹香撲鼻的鹹豬肉，以及鮮活海味則挑選魷魚一夜干，不須額外調味，直接燒烤後即可入口，且附贈「烤肉小滿漢組」時尚保冷袋；「烤肉小滿漢組」每組1620元，8月26日前訂購可享1296元的早鳥優惠價。