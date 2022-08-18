瑞士On昂跑 Cloud5跑鞋，男女款均有多種好搭配色。（On昂跑提供）

可隨興探索都市與山林間的鞋款廣受大眾喜愛，好搭又好穿特性讓大眾上班、遊玩都合適。運動品牌看準商機，推出腳感舒適、設計更具質感的鞋款，以視覺降溫配色擄獲消費者的心。

HOKA今夏推出2022粉彩新色Pastel Pack由暢銷經典款Clifton 8領軍，多加大後跟面積提供落地穩定性、緩震EVA中底再減輕 15％，配是Meta-Rocker 科技讓步態轉換更輕盈，除台灣已上市多款配色外，本次再推Pastel Pack新色，男款配色蛋奶酒白／流沙色；女款配色蛋奶酒白／流沙色、夏日藍／淡藍、即日起於指定通路限量上市。為了讓大眾實際體驗HOKA跑鞋產品，將於27 日在台北公館水岸廣場舉行「HOKA飛耀之夜 跑者FUN一夏」夜跑活動，打造光與影的互動遊戲與音響盛宴。

瑞士On昂跑則推Cloud5跑鞋，主打休閒旅遊時適用全天候穿搭，跑步訓練時亦可感受到觸地的柔軟以及起跑時推進的爆發力，北歐時尚運動風格，營造可愛、帥氣兼具，改良中底與鞋底設計提升緩衝度、穩定性。由於近來環保議題正夯，該款鞋面也採100％再生聚酯纖維，讓民眾買鞋也能愛護地球。