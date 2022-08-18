近來柬埔寨拐賣事件頻傳，許多人為了高薪離鄉背井，卻從此音訊全無。一名女網友發文表示，大學時期曾被人包養，並跟隨對方到廈門賺錢，沒想到後來又要改到柬埔寨或緬甸工作，她因為想念台灣斷然拒絕，現在回想起來，真的差點成為「豬仔」，而當初包養她的老闆早就失去聯絡，讓她不禁懷疑，是否已遭到不測。

原PO在「PTT八卦板」發文表示，大約五年前就讀大學時，常到台中某間燒烤店小酌，因此認識老闆，更進一步成為他包養的對象，後來老闆上桃園八德發展，跟當地黑道做生意，原PO也一同隨行。沒想到，才到桃園沒多久，黑道就分享其他更好賺的工作機會，直說廈門有一個機房，只要在那負責收遊戲點數的錢，不只包吃包住，月薪更高達7萬5千元。

後來，原PO抱持著去廈門玩兩個月的心情，和老闆遠赴他鄉，但沒幾周就發現，老闆和另外兩名同行者完全沒有工作，吃喝玩樂一切自理，「對方會幫忙租房子，來賺錢的人都住同一個公寓社區，算下來就有20幾個，有一些人彼此互不認識」，而大家唯一的共同點就是：「都覺得自己可以在廈門賺大錢」。

就這樣無所事事近一個月，突然有台灣人找上門，表示當地市場飽和，且政策朝令夕改，用各種話術要大家轉移陣地到緬甸或是柬埔寨，「只要在那當客服，三餐有公司招待，業績達標還會有獎金」，提出各種誘人的福利，但原PO暗自心想：「我看這一堆人也不是很靠譜，這麼香的工作怎麼會輪到我」，於是便拒絕了邀約，現在回想起來，可能因此逃過死劫。

原PO透露，當時因為太過思鄉沒有在當地久留，之後也和包養她的老闆斷了聯絡，隔年再經過老闆位於桃園的店面，才發現人事已非：「那之後他再也沒有出現，LINE的頭貼仍是五年前的，不知道是不是已經成為屍體了」。