在基隆開設報關行的王姓男子去年因故與其母發生爭執，竟於去年7月9日凌晨3時許，在自家放火逼迫其母走出房間，並用家中的空氣清淨機重擊母親倒地，致其母傷重不治。基隆地方法院日前判決王男弒母行徑惡劣，且犯後無悔意，考量王男罹有精神疾病，應施以精神科治療，將王男處以無期徒刑，褫奪公權終身。

檢警調查，王男是基隆市某報關行的負責人，與母親許婦同居，並且也共同持有報關行股份。自去年6月起，王男打算將其所占股份賣給母親，換取330萬元現金，為此曾多次發生爭吵。王男不僅有吸食毒品的惡習，也同時罹有精神疾病，常會自認生命及財產安全受到威脅。

事發當天，王男在吸食毒品後，在母親臥室門前以蠟蠋燃燒地毯，將母親逼出房門，接著以空氣清淨機連續重擊其母，導致其母全身受傷；王男還接著用手掐住母親的脖子，最終導致許婦因頭部重創，引發中樞神經衰竭傷重不治，當場死亡。

次日報關行員工上班時，發覺大門深鎖，便與王男非同住的哥哥嫂嫂聯繫，家屬趕到後，會同警方一起入屋查看，才發覺許婦已經氣絕多時。警方當場逮捕王男，並起出相關證物。經基隆地檢署偵訊後，以殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。

基隆地院法官認為，王男弒母手段極其凶殘，且毫無悔意，法官認為王男雖然有受到精神疾病影響，但未達不能辨識行為違法或依其辨識而行為的能力。考量王男罹有被害妄想，且精神鑑定人建議，應施以精神科治療。依法應減輕其刑，雖直系血親尊親屬犯殺人罪應加重其刑二分之一，但死刑、無期徒刑部分，依法不得加重其刑，故判處王男無期徒刑，褫奪公權終身。