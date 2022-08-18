柬埔寨打工詐騙案頻傳，新北市已通報61件，而新北警攔阻民眾出國的同時，循線追查並整合轄區報案資訊，鎖定國內多個不法集團協助招攬、載運被害人，經報請新北、基隆地檢署檢察官指揮下，由新北市刑大會同刑事警察局國際科、航空警察局、轄區分局、新北市調查處及宜蘭分局等單位，執行強力掃蕩，查獲3個不法集團，並拘捕16名犯嫌到案，全案依違反人口販運防制法、刑法妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

警方調查，有民眾7月底瀏覽到1則國外電腦工程師徵才廣告，底薪高達10萬元，且機票、護照及生活費皆由公司支付，8月初取得護照後接獲指示，搭車前往桃園機場，過程中發覺有異向三峽警分局報案，並告知同團有多人已在機場候機前往泰國，員警立即趕往勸說，其中1人執意上機，經員警通報，該民眾未順利入境泰國，反遭不法集團催討機票等費用賠償，警方也藉此循線調閱資料，查獲21歲何姓男子等人涉嫌代領護照、載運被害人移動，並與海外犯罪集團密切聯繫，昨兵分多路將何男等9人緝捕到案。

新北市刑大依據家屬報案資料整合分析，鎖定7月下旬出境柬埔寨航班上共有19名國人遭同個不法集團詐騙，被害人多從屏東、花蓮及台東等地載送北上搭機，經警方沿線調閱監錄影像，將負責載運、監控之47歲蔡姓男子等3人拘提到案，依法移送。

另外金山警分局於7月中旬接獲，有民眾自柬埔寨返國，調查後才發現，該民眾3月間經介紹前往泰國從事貸款工作，即被轉往柬埔寨詐騙園區限制人身自由，直至5月底與家屬取得聯繫，家屬支付50萬元才脫困，警方依據犯罪金流等資料，於上周帶回在台43歲邱姓女子等共4人，依法移送。

而新北市刑大於7月下旬曾在新北、桃園地區檢肅天道盟不倒會成員涉嫌張貼文章招攬、仲介國人前往柬埔寨從事詐騙工作，經過一波3次強力掃蕩後，將持續與刑事警察局追緝幕後在台犯罪集團共犯，並清查有無不法幫派組織涉入，以強力斷絕詐騙國人至海外之犯罪管道。

新北市警方統計，目前已接獲61件轄區民眾遭詐騙至國外案件通報，其中47名為男性，14名為女性，若以年齡區分，以29歲以下共40名為主，將近有7成，顯示被害人特徵以年輕人居多，可能缺乏社會經驗，而憧憬海外淘金；另以出境地分類，柬埔寨占87％、緬甸占8％、泰國占5％。

警方說，此類案件引起警政署高度重視，由刑事局統合各縣市情資，進行查緝，新北市也將每個案件以重大刑案規格處理，報請轄區地檢署指揮偵辦，並針對至今新北共749名曾出境至柬埔寨之國人家庭，進行深入查訪，以發掘「潛在遭詐騙被害人」、「可能從事詐騙成員」及「正當生意人」等3類情形。

警方表示，有不少民眾接到警方查訪後，才驚覺親友已經出境至柬埔寨仍未歸國，轉向警方報案，檢警也將在蒐集更多報案資訊後，轉請外交部協助救援，並追查國內不法集團成員。

警方指出，警方已將防範國人遭詐騙至柬埔寨工作一事，提升至市府層級，針對此類詐騙案件以年輕求職者居多，在本月份市府治安會報提請勞工局、就業服務處、職業訓練中心及教育局等單位加強宣導，新北市也將規劃洽請旅行商業同業公會，在旅行社官網、臉書社群及大專院校等管道張貼警語，另外在就業博覽會、職訓集會等場合，積極宣傳柬埔寨遭詐案例，與航警在機場攔阻宣導「雙管齊下」。